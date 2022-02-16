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Вячеслав Войнов забросил третью шайбу в ворота сборной Дании на Олимпиаде-2022

Вячеслав Войнов забросил третью шайбу в ворота сборной Дании на Олимпиаде-2022
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В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Укэсун Спортс-центр» встречаются сборные России и Дании. К концу третьего периода лидируют россияне — 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 56-й минуте Вячеслав Войнов забил третий гол. Российский защитник подобрал шайбу в центре зоны, прицелился и нанёс классный бросок в угол ворот, реализовав большинство.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительной встрече группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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