Нестеров мощнейшим броском вывел сборную России вперёд в матче с Данией на Олимпиаде

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Укэсун Спортс-центр» встречаются сборные России и Дании. К концу второго периода лидируют россияне — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.



При счёте 1:1 защитник Никита Нестеров вывел сборную России вперёд. Никита Гусев «поднял» шайбу на синюю линию, откуда игрок обороны в касание мощно щёлкнул точно в цель — шайба от перекладины залетела в ворота.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительной встрече группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ.

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