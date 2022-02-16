«Сборная России пропустила гол, это нас немного надломило». Гусев — о победе над Данией

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Данией со счётом 3:1.
«Нервная игра. Вроде в первом периоде начали хорошо, не давали им создавать моменты, но и сами не могли забить. Потом пропустили гол, это нас немного надломило. Но затем снова начали играть в свою игру, и с каждым периодом всё было лучше и лучше.
При преимуществе в бросках 18-1 забили всего один гол в первом периоде? Да-да, в этом и была вся проблема. Мы хорошо играли, но никак не могли забить. На нас это давило.
Хоть на секунду возникала в голове мысль о возможном поражении? Нет. У меня таких мыслей нет никогда.
Отдал две голевые передачи? Могу лучше. Но самое главное, что команда выиграла и мы идём дальше», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 февраля 2022
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