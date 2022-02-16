«Ничего не изменится». Войнов — об игре сборной России по хоккею в большинстве

Защитник сборной России по хоккею Вячеслав Войнов прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Данией со счётом 3:1.

«Очередной очень тяжёлый матч. Много создали, не забили. Много дали сопернику создать — наш вратарь выручил. Момент, когда заблокировал бросок по пустым воротам? Всё это произошло за доли секунды. Видел, что случилась небольшая ошибка, и попытался занять место в воротах.



Два защитника забили хорошими бросками? У Нестера при игре «пять на пять», у меня большинство. Мы должны гораздо больше забивать таких голов. К сожалению, пока не всё получается. Была ли установка бросать верхом, учитывая, что вратарь невысокий? Разбирали вратаря. Говорили, что он садится, берёт весь низ. Поэтому старались бросать верхом. Когда датчане в меньшинстве убежали «два в одного», сердце ёкнуло? У нас оно уже столько раз ёкало на этом турнире. Стараемся держать эмоции в руках и идём вперёд.

Что скажу болельщикам, которые думают, что это была всего лишь Дания, а мы с ней так долго возились? На этом турнире все соперники сильные. Не знаем, кто сильнее, а кто слабее. Ко всем готовимся одинаково. Не всё получается, но мы разбираем, готовимся к следующим матчам. Может ли мой гол в большинстве изменить ситуацию со спецбригадами? Ничего не изменится. Мы наигрываем, всё делаем одинаково. Стараемся забивать больше голов. Пока не получается.

Есть ли разница с турниром в Пхёнчхане? На мой взгляд, есть. В Пекине команды более сбалансированные, уровень выше. Нет явных аутсайдеров. Сегодня забили три олимпийских чемпиона Пхёнчхана? Это не закономерность. Такие игровые моменты», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.