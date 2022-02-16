Жамнов — о Никишине: если не будем доверять молодым, как они будут прогрессировать?

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после победы команды в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Данией со счётом 3:1 поделился мнением о 20-летнем защитнике команды Александре Никишине. Игрок обороны — самый молодой в команде на Олимпиаде.

«У Федотова в каждом матче за воротами возникают проблемы? Если посмотреть, то за воротами чуть больше места, чем на аренах в КХЛ. Вратари иногда теряются там, это у многих голкиперов на турнире происходит, они ошибаются. Но Иван сегодня тоже выручил, молодец.



Обрез Гусева в большинстве с чем связан? Это хоккей, все ошибаются. Что было, то было, двигаемся дальше. Давайте возьмём больше позитива из этой игры, чем негатива. Три шайбы забросили олимпийские чемпионы Кореи? Они опытные игроки, они уже были на этом этапе, проходили всё. Хочется, чтобы нападающие больше забивали и использовали свои шансы. Шансов не так много в современном хоккее. Все играют очень плотно, отрабатывают назад. Нужна концентрация.



Победный гол Нестерова начался с перехвата Никишина? Знаю, что ребята ему подсказывают, не только Нестеров. Никишин многие вещи спрашивает, тренерский штаб постоянно общается с молодыми игроками. Стараемся, чтобы они были в своей тарелке. Ясно, что на них лежит груз ответственности. Нечасто увидишь 20-летнего парня в первой паре? Если мы не будем доверять молодым, как они будут прогрессировать?» — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.