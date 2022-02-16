С кем сборная России по хоккею сыграет в полуфинале Олимпиады? Все расклады

Стали известны все расклады сборной России по хоккею на полуфинал Олимпийских игр 2022 года.

В том случае, если Финляндия в четвертьфинале обыгрывает Швейцарию, то россияне в 1/2 финала встретятся с победителем пары Швеция — Канада. Если финны потерпят поражение, то сборная России сыграет со Швейцарией.

Напомним, в Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.

Сборная России стала вторым полуфиналистом Олимпиады. Ранее Словакия в серии буллитов обыграла команду США. В оставшихся четвертьфиналах сыграют Финляндия и Швейцария, Швеция и Канада.