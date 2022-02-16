С кем лучше сыграть сборной России по хоккею в полуфинале Олимпиады-2022?
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Стал известен окончательный расклад сборной России по хоккею на полуфинал Олимпийских игр 2022 года. После победы Финляндии в третьем четвертьфинальном матче со Швейцарией сборная России в полуфинале сыграет с победителем заключительного четвертьфинала, в котором встретятся Швеция и Канада.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «С кем лучше сыграть сборной России по хоккею в полуфинале ОИ-2022?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, в Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.
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