Все голы и видеообзор четвертьфинала Россия — Дания на Олимпийских играх 2022 года
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В Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.
На 14-й минуте Вадим Шипачёв резким броском с острого угла открыл счёт в матче. На старте второго периода Франс Нильсен, забросивший в большинстве, восстановил равенство — 1:1. На 35-й минуте Никита Нестеров мощным броском от синей линии вывел сборную России вперёд. На 56-й минуте Вячеслав Войнов забросил третью шайбу россиян в матче.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics. Права на видео принадлежат International Olympic Committee.
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