Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпийских игр — 2022

Стал известен соперник сборной России по хоккею в полуфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Сборная Швеции в матче 1/4 финала одержала победу над командой Канады со счётом 2:0 и вышла в 1/2 финала турнира, где сыграет с подопечными Алексея Жамнова. Встреча состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — в 16:10 по московскому времени.



Ранее российская команда в 1/4 финала обыграла Данию со счётом 3:1. Во втором полуфинальном матче Олимпийских игр сыграют сборные Финляндии и Словакии, обыгравшие в четвертьфинале Швейцарию (5:1) и США (3:2, бул.) соответственно.



Матч за третье место на хоккейном турнире Олимпиады-2022 состоится в субботу, 19 февраля. Финал — в воскресенье, 20 февраля. Начало — в 7:10 мск.



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