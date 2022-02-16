Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпийских игр — 2022

Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпийских игр — 2022
Комментарии

Стал известен соперник сборной России по хоккею в полуфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Сетка плей-офф Олимпийских игр - 2022

Сборная Швеции в матче 1/4 финала одержала победу над командой Канады со счётом 2:0 и вышла в 1/2 финала турнира, где сыграет с подопечными Алексея Жамнова. Встреча состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — в 16:10 по московскому времени.

Ранее российская команда в 1/4 финала обыграла Данию со счётом 3:1. Во втором полуфинальном матче Олимпийских игр сыграют сборные Финляндии и Словакии, обыгравшие в четвертьфинале Швейцарию (5:1) и США (3:2, бул.) соответственно.

Матч за третье место на хоккейном турнире Олимпиады-2022 состоится в субботу, 19 февраля. Финал — в воскресенье, 20 февраля. Начало — в 7:10 мск.

Выиграй хоккейный свитер сборной России в нашем «инстаграме». Жми и участвуй

Новость по теме
Результаты четвертьфиналов хоккейного турнира Олимпийских игр и турнирная сетка плей-офф
Россия теряется после пропущенных голов и страдает от давления. А что если кончится фарт? Россия теряется после пропущенных голов и страдает от давления. А что если кончится фарт?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022