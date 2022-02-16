Россия теряется после пропущенных голов и страдает от давления. А что если кончится фарт?

Россия в полуфинале — и это самый главный итог. Сейчас жаловаться на уровень игры смысла нет, оценивают уже не это. Против кого мы играем в полуфинале, пока тоже неизвестно, поэтому примеряться к следующему сопернику тоже бессмысленно. Просто зафиксируем ещё раз, что мы сегодня увидели.

Первый период — просто, но эффективно: пока лучший на турнире

Кажется, датчане вышли на первый период так, как будто им надо было сыграть 0:0. Конечно, команда Хайнца Элерса весь турнир играет от обороны, но здесь датчане совсем откровенно даже не пытались сунуть носа на чужую половину. Чем-то это напомнило так, как против футбольной Дании играла сборная Черчесова — и этот план разрушило одно дальнее попадание.

Здесь дальних бросков не было, но Россия сыграла точно так, как надо — просто, но при этом включила ноги. Здесь сказалось то, о чём говорил Жамнов — после чехов у нас было три дня на отдых, а датчане вчера провели тяжёлый матч с латышами. Возможно, ещё из-за этого Россия выглядела настолько доминирующей в первом периоде, когда делала вообще всё, что хотела — входила с контролем, хитовала соперников, расчерчивала комбинации, давила всеми силами. Как и заказывали: к простоте входа добавилось силовое давление.

Единственная шайба периода, правда, получилась случайной, хотя выглядела красиво — Вадим Шипачёв лаконично и абсолютно точно назвал её «чик-пык».Чем-то сценарий матча был похож на первую игру соперников, только если в группе Россия слабо провела первый период и включила обстрел Дикова во втором, то сейчас всё произошло наоборот. Буквально одно лишнее удаление – и гол как будто выпустили воздух после мощного старта.

Грицюк — наш лучший форвард в Пхёнчхане

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Молодой нападающий «Авангарда», возможно, единственный игрок, который стабильно хорош каждый матч и чуть ли не каждый период игр в Пхёнчхане. Лучший бомбардир этой команды — Гусев, но он периодически пропадал с авансцены. Главная звезда Шипачёв иногда терялся. Грицюк опасен всегда, постоянно находит моменты и за счёт своей техники улетает в проходы и готов завершать атаку. Если честно, не верилось, что тренерский штаб сборной доверится парню, который проводит первый полноценный сезон в лиге, но пока он стабильно в топ-6.

Грицюк — простой парень, это видно по его словам в микст-зоне: «Сейв Войнова? Да это… (смеётся). Можно я не буду здесь материться? Но безумно рад, что так случилось». А жаль, что Арсений не подарил стране очередной мегахит уровня «фартожопых».

Совсем недавно Боба Хартли за невключение Грицюка в основу критиковали чуть ли не каждую неделю (особенно старался его главный фанат Александр Кожевников), но в системе канадца Грицюк научился не только креативить, но и отпахивать в энергозатратной обороне. Поэтому для этой сборной он почти что ролевая модель.

Кажется, пропущенные голы — шок для этой сборной

Разница между игрой при 0:0 и 1:1 была какой-то чудовищно абсурдной. После пропущенной шайбы в большинстве на лёд как будто снова вернулась та сборная, которая просто мучилась в групповом этапе. Сами датчане, впрочем, этим состоянием условного полугрогги не воспользовались, родив за второй период буквально две позиционные атаки. Зато Россия до того, как Нестеров расчехлил пушку, вернулась к уже привычному стерильному владению и безрезультатным вбросам, некоторые из которых шли из своей зоны.

Сложно объяснить и то, что происходило последние 15 минут. Никита Нестеров в микст-зоне сказал, что сам не знает — но датчане могут винить только самих себя за то, что не реализовали три сочнейших момента и парочку полумоментов. Кажется, тут и сказалось само давление, о котором мы писали вчера, та самая плита давления, о которой говорит Алексей Жамнов. Только главный тренер сборной как будто забывает, что о «деле государственной важности», которое составляет самую большую часть давления на эту команду, говорит в том числе его собственный ассистент.

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И это, конечно, тревожит. То, что в групповом этапе нам не забивали швейцарцы и датчане в простейших ситуациях, в итоге с лихвой компенсировали чехи (6 шайб при xG всего в 1,93. У датчан сегодня было 2,4 xG). Хоккейная карма — не миф, и этот турнир ещё достаточно длителен, чтобы вернуть нам такие промахи соперников. Остаётся самая малость — просто не позволять следующим оппонентам их создавать.

Кого сдержали сдерживающие звенья?

По логике в такие моменты, когда надо удержать скользкое преимущество, тренеры как раз и должны были выпускать сдерживающие тройки, которые сжирали бы соперника. Но это был не тот случай — хотя таких троек у нас по концепции, скорее, даже две. Звено Карнаухова даже атакует в стиле настольного хоккея, часто не позволяя себе двигаться по прямой.

Но третье звено хотя бы заметно своей гиперактивностью. Что в ней делает четвёртое — просто загадка. В современной НХЛ они играют так, как у нас тройка Карнаухова, которой как раз куда лучше подошла бы роль сдерживающей. Четвёртое же сочетание пока в лучшем случае не вредит и стало каким-то местом ссылки. Если вы не забыли, начинало оно в виде Чибисов — Андронов — Ткачёв, с фирменным для этой сборной двойным центром.

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По ходу турнира четвёртая тройка стала местом ссылки. В этот обливион отправились Семёнов, который не потянул роль второго центра, а также Григоренко, который пока жёстко разочаровывает — разочаровывает до такой степени, что приходится вспоминать, когда ты просто замечаешь форварда ЦСКА в игре хоть с какой-то стороны. Несдерживающая тройка Ткачёва почему-то не допустила ни одного броска по Федотову за время игры.

Впереди у нас либо Канада, либо Швеция. У первых три атакующих звена, как и у вторых (хотя вопросы вызывает качество таланта «Тре Крунур»). В последний раз столкновение сдерживающей тройки с канадской сборной заканчивалось грустновато — помните, как на ЧМ-2017 в решающие моменты полуфинала звено Андронова переигрывало смены и проигрывало борьбу в своей зоне? Россия, конечно, пропускает мало — но первопричина этого не в тренерской концепции.