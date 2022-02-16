Сборная Канады по хоккею покидает Олимпиаду, в 1/4 финала уступив Швеции

Сборная Швеции по хоккею одержала победу в матче четвертьфинала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Канады со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».
На 51-й минуте отличился шведский нападающий Лукас Валльмарк, перехвативший шайбу у синей линии канадцев и нанёсший кистевой бросок после прохода.
Таким образом, сборная Швеции сыграет в полуфинале Игр с командой России. Встреча состоится в пятницу, 18 февраля, начало — в 16:10 по московскому времени.
В другой встрече 1/2 финала сыграют команды Финляндии и Словакии. Матч также пройдёт 18 февраля, стартовое вбрасывание — в 7:10 мск.
Напомним, матч за бронзовые медали на хоккейном турнире Олимпиады — 2022 состоится в субботу, 19 февраля. Финал пройдёт в воскресенье, 20 февраля. Начало — в 7:10 мск.
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- 16 февраля 2022
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