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Сборная Канады по хоккею впервые за 16 лет покинула Олимпийские игры без медалей

Сборная Канады по хоккею впервые за 16 лет покинула Олимпийские игры без медалей
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Сборная Канады по хоккею уступила в матче 1/4 финала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) команде Швеции со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Национальный».

Подопечные Клода Жюльена покидают турнир. Сборная Канады впервые за 16 лет не сумела завоевать медали на Олимпийских играх. В 2006 году на Олимпиаде в Турине (Италия) канадцы проиграли на стадии 1/4 финала России со счётом 0:2.

В 2010 году на домашних Играх в Ванкувере Канада завоевала золотые медали, переиграв в финале США (3:2, ОТ). На Олимпиаде в Сочи в 2014 году канадцы также одержали победу, в решающем матче одолев Швецию (3:0). В 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея) канадцы завоевали бронзовые награды, в матче за третье место обыграв Чехию (6:4).

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