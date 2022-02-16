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КХЛ объявила о старте плей-офф Кубка Гагарина 1 марта и представила сетку 1-го раунда

КХЛ объявила о старте плей-офф Кубка Гагарина 1 марта и представила сетку 1-го раунда
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о начале плей-офф Кубка Гагарина во вторник, 1 марта.

«Правление КХЛ утвердило изменение структуры проведения чемпионата КХЛ в сезоне-2021/2022 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России.

Совет директоров КХЛ утвердил правки в Регламент КХЛ по подведению итогов первого этапа и порядку проведения второго этапа чемпионата сезона-2021/2022.

По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

Западная конференция:

1СКА486870,83
2«Йокерит»476468,09
3ЦСКА476367,02
4«Динамо» Москва486466,67
5«Северсталь»496364,29
6«Локомотив»475558,51
7«Спартак»485658,33
8«Динамо» Минск475457,45
МестоКлубИгрыОчки% очков

Восточная конференция:

1«Металлург»487173,96
2«Трактор»497172,45
3«Салават Юлаев»456268,89
4«Ак Барс»486668,75
5«Авангард»475861,70
6«Сибирь»505757,00
7«Нефтехимик»495253,06
8«Барыс»474851,06
МестоКлубИгрыОчки% очков

В сезоне-2021/2022 годов победитель регулярного чемпионата КХЛ — обладатель Кубка Континента им. В. В. Тихонова не определяется», — говорится в сообщении лиги.

Также КХЛ представила сетку первого раунда плей-офф:

Запад

СКА (1) – «Динамо» Минск (8). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
«Йокерит» (2) – «Спартак» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
ЦСКА (3) – «Локомотив» (6). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
«Динамо» Мск (4) – «Северсталь» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

Восток

«Металлург» (1) – «Барыс» (8). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
«Трактор» (2) – «Нефтехимик» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
«Салават Юлаев» (3) – «Сибирь» (6). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
«Ак Барс» (4) – «Авангард» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

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