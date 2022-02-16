КХЛ объявила о старте плей-офф Кубка Гагарина 1 марта и представила сетку 1-го раунда

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о начале плей-офф Кубка Гагарина во вторник, 1 марта.



«Правление КХЛ утвердило изменение структуры проведения чемпионата КХЛ в сезоне-2021/2022 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России.



Совет директоров КХЛ утвердил правки в Регламент КХЛ по подведению итогов первого этапа и порядку проведения второго этапа чемпионата сезона-2021/2022.



По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.



Западная конференция:

1 СКА 48 68 70,83 2 «Йокерит» 47 64 68,09 3 ЦСКА 47 63 67,02 4 «Динамо» Москва 48 64 66,67 5 «Северсталь» 49 63 64,29 6 «Локомотив» 47 55 58,51 7 «Спартак» 48 56 58,33 8 «Динамо» Минск 47 54 57,45 Место Клуб Игры Очки % очков

Восточная конференция:

1 «Металлург» 48 71 73,96 2 «Трактор» 49 71 72,45 3 «Салават Юлаев» 45 62 68,89 4 «Ак Барс» 48 66 68,75 5 «Авангард» 47 58 61,70 6 «Сибирь» 50 57 57,00 7 «Нефтехимик» 49 52 53,06 8 «Барыс» 47 48 51,06 Место Клуб Игры Очки % очков

В сезоне-2021/2022 годов победитель регулярного чемпионата КХЛ — обладатель Кубка Континента им. В. В. Тихонова не определяется», — говорится в сообщении лиги.



Также КХЛ представила сетку первого раунда плей-офф:



Запад



СКА (1) – «Динамо» Минск (8). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

«Йокерит» (2) – «Спартак» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

ЦСКА (3) – «Локомотив» (6). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Динамо» Мск (4) – «Северсталь» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.



Восток



«Металлург» (1) – «Барыс» (8). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Трактор» (2) – «Нефтехимик» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Салават Юлаев» (3) – «Сибирь» (6). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

«Ак Барс» (4) – «Авангард» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.