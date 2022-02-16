КХЛ объявила о старте плей-офф Кубка Гагарина 1 марта и представила сетку 1-го раунда

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о начале плей-офф Кубка Гагарина во вторник, 1 марта.
«Правление КХЛ утвердило изменение структуры проведения чемпионата КХЛ в сезоне-2021/2022 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России.
Совет директоров КХЛ утвердил правки в Регламент КХЛ по подведению итогов первого этапа и порядку проведения второго этапа чемпионата сезона-2021/2022.
По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.
Западная конференция:
|1
|СКА
|48
|68
|70,83
|2
|«Йокерит»
|47
|64
|68,09
|3
|ЦСКА
|47
|63
|67,02
|4
|«Динамо» Москва
|48
|64
|66,67
|5
|«Северсталь»
|49
|63
|64,29
|6
|«Локомотив»
|47
|55
|58,51
|7
|«Спартак»
|48
|56
|58,33
|8
|«Динамо» Минск
|47
|54
|57,45
|Место
|Клуб
|Игры
|Очки
|% очков
Восточная конференция:
|1
|«Металлург»
|48
|71
|73,96
|2
|«Трактор»
|49
|71
|72,45
|3
|«Салават Юлаев»
|45
|62
|68,89
|4
|«Ак Барс»
|48
|66
|68,75
|5
|«Авангард»
|47
|58
|61,70
|6
|«Сибирь»
|50
|57
|57,00
|7
|«Нефтехимик»
|49
|52
|53,06
|8
|«Барыс»
|47
|48
|51,06
|Место
|Клуб
|Игры
|Очки
|% очков
В сезоне-2021/2022 годов победитель регулярного чемпионата КХЛ — обладатель Кубка Континента им. В. В. Тихонова не определяется», — говорится в сообщении лиги.
Также КХЛ представила сетку первого раунда плей-офф:
Запад
СКА (1) – «Динамо» Минск (8). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
«Йокерит» (2) – «Спартак» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
ЦСКА (3) – «Локомотив» (6). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
«Динамо» Мск (4) – «Северсталь» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
Восток
«Металлург» (1) – «Барыс» (8). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
«Трактор» (2) – «Нефтехимик» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
«Салават Юлаев» (3) – «Сибирь» (6). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
«Ак Барс» (4) – «Авангард» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
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