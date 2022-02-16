Капитан «Филадельфии» Жиру может отказаться от пункта о запрете обмена без согласия игрока

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру сообщил некоторые подробности продолжения своей карьеры.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Сэм Карчиди, форвард и капитан «лётчиков» ещё не решил, будет ли он отказываться от пункта о запрете обмена без согласия игрока (NMC). Как отмечает обозреватель, Жиру выглядел мрачным и его язык тела говорил о том, что он склоняется к данному шагу. Если хоккеист откажется от данного пункта, то клуб сможет обменять его или отправить в фарм-клуб без согласия с его стороны.



Напомним, Жиру был выбран «лётчиками» на драфте-2006 под общим 22-м номером. Он выступает за «Филадельфию» с 2007 года, всю карьеру нападающий провёл в составе «Флайерз». В текущем сезоне 33-летний форвард принял участие в 45 матчах, в которых забросил 16 шайб и отдал 21 передачу при общей полезности «-7».



Контракт с Жиру с кэпхитом $ 8,275 млн истекает следующим летом.