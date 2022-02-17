В ИИХФ поблагодарили женскую сборную России за участие на ОИ-2022 при коронавирусе

Глава женского комитета Международной федерации хоккея (IIHF) Сюзанна Колбенхайер выразила благодарность женской сборной России, которая столкнулась с проблемами, связанными с заражением коронавирусом на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Я хотела бы выразить особую благодарность женской сборной России за их терпение и сотрудничество. В ходе турнира команда столкнулась с серьёзными проблемами в отношении COVID. Но, несмотря ни на что, команда продолжала достойно биться и показала свой характер», — передаёт слова Колбенхайер корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, на групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5), Канадой (1:6) и Финляндией (0:5). В ¼ финала сборная России вылетела от всё той же Швейцарии (2:4).
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