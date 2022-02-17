Тардиф – про ОИ: я сказал НХЛ, что всегда одно и то же. Вы говорите, а потом не приезжаете

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать своих игроков на Олимпиаду.



«Когда мы с Беттмэном и Дэйли впервые встретились, я сказал – не хочу говорить об ОИ, потому что всегда одно и то же. Вы говорите, а потом не приезжаете. Но мы были готовы привезти хоккей в Китай. Баскетбол это сделал, потому что у них была китайская звезда. Для нас ОИ – первый шаг.



НХЛ не приехала, но у нас впервые было соглашение. МОК включился так, как никогда не включался. Когда НХЛ отменила около 100 матчей к Рождеству, мы уже понимали, что будет тяжело. Но соглашение всё ещё существовало, поэтому я был оптимистичен.

Мы вчера созванивались с ними, они следят за турниром. Встретимся с НХЛ в марте по другой теме, но решили проводить больше встреч. КХЛ тоже присоединится. Так мы хотим координировать расписание, такие отношения я хочу построить с НХЛ, думаю, НХЛ к этому открыта», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.