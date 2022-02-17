Президент ИИХФ раскрыл подробности МЧМ-2022, который пройдёт в августе этого года

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о проведении молодёжного чемпионата мира – 2022 в августе этого года.
«Я, наверное, не смогу дать полный ответ, но могу сказать, что в 2022 году в середине августа будет организован молодёжный чемпионат мира. Он пройдёт в Западной Канаде. Это будет новый турнир – забываем прошлые результаты и начинаем новый турнир, допуск по возрасту будет тот же. Говорили со всеми участниками, до сих пор ведём переговоры по деталям. МЧМ пройдёт после турнира Гретцки для молодых ребят. Будет пресс-конференция с федерацией хоккея Канады, но я уже приглашаю вас на МЧМ.
МЧМ, который проходил зимой? Нам было очень тяжело к нему готовиться, потому что коронавирус сильно нарушил наши планы. Тогда в дело вмешался не просто коронавирус, а новый штамм, и нам пришлось менять планы. На первый план вышли проблемы в канадских провинциях, связанные с ростом заболеваемости, но сейчас мы рассчитываем, что к августу будут более мягкие условия, либо вообще обойдёмся без антиковидных мер», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, ранее турнир стартовал в традиционные сроки – в декабре 2021 года, однако затем был отменён в ходе проведения группового этапа из-за выявления случаев заражения коронавирусом.
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