В ИИХФ рассказали, в каком вопросе КХЛ является отличным примером для НХЛ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, чем КХЛ может послужить отличным примером для Национальной хоккейной лиги.

«Будем обсуждать с НХЛ их возможное участие в развитии женского хоккея. Я лично постараюсь донести до них необходимость их вовлеченности. КХЛ в этом отношении может послужить отличным примером для НХЛ. Российская лига организовала внутри своей структуры Женскую хоккейную лигу (ЖХЛ), после чего уровень сборной России заметно вырос. ЖХЛ подготовила две команды для участия в Олимпийских играх в Пекине, они помогли в подготовке и сборной Китая», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о начале плей-офф Кубка Гагарина во вторник, 1 марта.