ИИХФ позитивно оценивает идею включения хоккея 3-на-3 в программу Олимпийских игр

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф оценил идею включения хоккея 3-на-3 в олимпийскую программу.
«Мне нравится идея включения хоккея 3-на-3 в олимпийскую программу. Когда мы впервые заговорили об этом, все очень удивлялись. Но в ходе общения мы уже заручились поддержкой ряда ведущих стран, включая Россию. Многие заинтересованы в развитии этой новой дисциплины. Понятно, что её появление уже в программе Олимпиады-2026 практически исключено, но мы думаем уже и про следующие Игры. Нужно заняться этим вопросом, иначе им займётся кто-то другой. Я бы предпочёл, чтобы хоккей 3-на-3 оставался в системе ИИХФ.
Мы провели в Лозанне эксперимент на юношеских Играх, провели эти соревнования. Был восторг от них, и это один из интересных элементов нашего инструментария в этом развитии. В МОК эта идея понравилась, но нужно, чтобы уже играли национальные молодёжные сборные, чтобы были доработаны правила», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, С 1924 года турнир по хоккею с шайбой стали разыгрывать в программе зимних Олимпийских игр. Турнир по хоккею с шайбой среди женских команд включён в олимпийскую программу с зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано.
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