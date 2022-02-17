Журналист Yahoo: мужской хоккей на летней Олимпиаде выгоден для всех. Давайте сделаем это

Журналист Yahoo Sports Дэн Ветцель поделился мнением о плюсах переноса хоккейного турнира на Олимпийских играх на лето.



«По правде говоря, МОК нуждается в НХЛ. Хоккейный турнир мог бы стать одним из главных событий Игр. МОК должен прислушаться к комиссару НХЛ Гэри Беттмэну и перенести мужской хоккейный турнир на лето, когда участие будет обеспечено, а подготовка — максимальной. Беттмэн продвигает идею с 1990-х годов. Это должно измениться.



НХЛ впервые разрешила своим игрокам участвовать в Олимпийских играх в 1998 году. Это продолжалось до 2014 года, и было одним из самых захватывающих хоккейных событий, когда-либо прошедших.



Мало того что уровень игроков из НХЛ высок (звёзды во всех четырёх линиях), но и просторная олимпийская площадка идеально подходит для демонстрации скорости и мастерства. Можно только представить, что делал бы на льду Коннор Макдэвид.



Хоккей, очевидно, зимний вид спорта, но речь идёт о реальной картине, а не философии. Женский турнир должен остаться на зимних Олимпийских играх, где из-за отсутствия мужчин он может привлечь ещё больше внимания и, возможно, добавить больше игр или команд.



Мужского хоккейного турнира со всеми сильнейшими хотят игроки, жаждут болельщики и этого заслуживает спорт. И это то, в чём нуждается Олимпиада. Беттмэн прав: мужской хоккей на летних Играх — это выгодно. Для МОК. Для НХЛ. Итак, давайте сделаем это», — написал Ветцель.

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