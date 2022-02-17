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Президент ИИХФ прокомментировал идею проводить хоккейный турнир на летних Олимпиадах

Президент ИИХФ прокомментировал идею проводить хоккейный турнир на летних Олимпиадах
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф дал оценку идее проводить хоккейный турнир не на зимних, а не летних Олимпиадах.

«Мы обсуждали это с Международным олимпийским комитетом(МОК). Там говорят, что у нас есть футбол, баскетбол. Я говорю да, но нет накладки по графикам. Надо поглубже вникнуть в этот вопрос. Лига не хочет приостанавливать сезон, все хотят смотреть игры, игроки на Олимпиаде могут получить травмы.

Хоккей – это зимний вид спорта, и я не думаю, что МОК пойдёт нам навстречу, но мы представим ряд аргументов. Мы проведём обсуждение, но моя интуиция подсказывает мне, что этого (проведение летом) не произойдёт», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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