Президент ИИХФ прокомментировал идею проводить хоккейный турнир на летних Олимпиадах

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф дал оценку идее проводить хоккейный турнир не на зимних, а не летних Олимпиадах.



«Мы обсуждали это с Международным олимпийским комитетом(МОК). Там говорят, что у нас есть футбол, баскетбол. Я говорю да, но нет накладки по графикам. Надо поглубже вникнуть в этот вопрос. Лига не хочет приостанавливать сезон, все хотят смотреть игры, игроки на Олимпиаде могут получить травмы.



Хоккей – это зимний вид спорта, и я не думаю, что МОК пойдёт нам навстречу, но мы представим ряд аргументов. Мы проведём обсуждение, но моя интуиция подсказывает мне, что этого (проведение летом) не произойдёт», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.