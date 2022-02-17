Сборная России по хоккею никогда в истории не выходила в финал Олимпиады два раза подряд

В Пекине (Китай) продолжается мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года.
Сборная России завтра, 18 февраля, в полуфинале сыграет с командой Швеции. Встреча пройдёт на стадионе «Национальный», начало — в 16:10 мск.
Российская команда ранее никогда в истории (первое участие России — в 1994 году) не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд.
Объединённая команда (сборная СНГ) выиграла золото на Олимпиаде-1992, в финале обыграв Канаду (3:1). В 1994 году сборная России заняла четвёртое место.
Впервые сборная России сыграла в матче за золотые медали в 1998 году и уступила Чехии со счётом 0:1. На следующей Олимпиаде российская команда заняла третье место, одержав победу над Беларусью (7:2) в игре за бронзу.
На Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России одержала победу, в финале обыграв Германию (4:3, ОТ).
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