Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная России по хоккею никогда в истории не выходила в финал Олимпиады два раза подряд

Сборная России по хоккею никогда в истории не выходила в финал Олимпиады два раза подряд
Комментарии

В Пекине (Китай) продолжается мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года.

Сборная России завтра, 18 февраля, в полуфинале сыграет с командой Швеции. Встреча пройдёт на стадионе «Национальный», начало — в 16:10 мск.

Российская команда ранее никогда в истории (первое участие России — в 1994 году) не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд.

Объединённая команда (сборная СНГ) выиграла золото на Олимпиаде-1992, в финале обыграв Канаду (3:1). В 1994 году сборная России заняла четвёртое место.

Впервые сборная России сыграла в матче за золотые медали в 1998 году и уступила Чехии со счётом 0:1. На следующей Олимпиаде российская команда заняла третье место, одержав победу над Беларусью (7:2) в игре за бронзу.

На Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России одержала победу, в финале обыграв Германию (4:3, ОТ).

Как России играть против шведов в полуфинале? На Олимпиаде они полностью поменяли лицо Как России играть против шведов в полуфинале? На Олимпиаде они полностью поменяли лицо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022