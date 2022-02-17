Как России играть против шведов в полуфинале? На Олимпиаде они полностью поменяли лицо

Что ж, России повезло со жребием. Ей могли достаться кусачие и исторически неудобные на Олимпиадах словаки, приобретшие статус ночного кошмара финны или канадцы, которых мы не обыгрывали на крупных турнирах с 2011-го. В результате полуфинал команда Жамнова проведёт с соперником, который обычно был максимально удобным по стилю — шведы давно заработали репутацию мягких технарей, сыплющихся под давлением. На чемпионатах мира Россия имела 13-летнюю беспроигрышную серию со шведами, в медальных матчах не проигрывала с 2001-го.

Но эти «Тре Крунур» совсем другие. Бывший партнёр Ларионова и Макарова в «Сан-Хосе» Юхан Гарпенлёв, которого чуть не съели заживо на родине после исторического пролёта мимо плей-офф рижского ЧМ, создал сборную, в которую мало кто верил, не включив туда почти всех ярких игроков КХЛ. Но план пока сработал — сборная, где лучшими хоккеистами являются вратари и защитники, дошла до полуфинала.

Сначала шведы поразили всех выбором состава. Из 20 лучших бомбардиров SHL в сборную попало лишь трое. Из пяти самых результативных форвардов-шведов КХЛ — никто. И даже если бы шведы собирались играть в оборонительный хоккей, то отказ от многих из этих игроков выглядел странно — например, чекера с большим опытом игры в НХЛ Маркуса Сёренсена, умеющего обороняться Линдберга. Но в атаке ставка была сделана на форвардов из Европы, кахаэловцами в ней стала только пара из ЦСКА Нордстрём — Валльмарк.

Юхан Гарпенлёв Фото: РИА Новости

Но зато важнее другое — за четыре матча шведы пропустили лишь две шайбы в равных составах, одна из которых была заброшена на последней минуте матча, где «Тре Крунур» вели 4:0. Гарпенлёв ротировал двух кахаэловских вратарей, и надёжно играли оба. Тот же Хелльберг отразил 40 бросков от словаков, которые пёрли на шведские ворота примерно так же, как и в четвертьфинале.

Словаки, в принципе, стали единственной командой, которая создала реальные проблемы шведам — и счёт 1:4 тут не должен вводить в заблуждение. Те же финны, несмотря на итоговую победу, 40 минут толком не могли закрепиться в зоне шведов на хорошую позиционную атаку, а голы сделали в большинстве и в моменте при 2:3, когда у «Тре Крунур» начался привычный психоз.

Шведы в равных составах перегораживают свой слот так, как будто играют в меньшинстве — это довольно узкое построение, где центр всегда помогает защитникам. Специально под это сборная отказалась от более-менее всех плеймейкеров, предпочтя надёжных парней — Линус Юханссон, от которого отказались «Сочи» и «Нефтехимик», в этой концепции надёжнее условного Стрёмвалля.

Пробиться в самые опасные для обороны места таким образом довольно сложно — словаки прессинговали и давили, но молодой сборной не хватало класса при завершении и опыта. Канадцы против шведов действовали вообще как академики с тросточками — с их стилем игры получалось обстреливать Юханссона только издалека. Вот показательная карта бросков от InStat (крестики — заблокированные броски). С опасных позиций угрозы минимум.

Помогла и защита — по её подбору вопросов вообще минимум, кахаэловцы представлены справедливо. Но больше всего внимания привлёк 31-летний Хенрик Тёммернес из швейцарской лиги — Петер Форсберг в комментариях для шведского телевидения был настолько щедр в похвалах, что назвал защитника «мини-Лидстрёмом» за то, что он умеет как отлично играть в обороне, так и классно подключаться впереди. Кроме атакующих защитников, колумнист газеты Expressen Санни Линдстрём выделил Кристиана Фолина — опытного домоседа с большим опытом игры в НХЛ за «Миннесоту».

А вот в нападении всё куда более грустно. Показательно, что 8 из 12 шайб команды забили два игрока — лучший снайпер игр Лукас Валльмарк и бывший игрок «Ак Барса» и «Локомотива» Антон Ландер. Поставив на надёжность, шведы почти что сознательно наплевали на креативность — и в этой сборной творить банально некому. Кроме этого, упомянутый выше Линдстрём отметил как проблему то, что шведы довольно медленно играли с шайбой, и как-то ускорить игру получилось только в третьем периоде. По данным InStat, в четвертьфинале шведы создали лишь 8 моментов за матч, а их соперники — 10 (для сравнения, у России против датчан — 22 момента).

Лукас Валльмарк Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Самой большой угрозой для нашей сборной может стать меньшинство. Шведы трижды забили финнам и дважды латвийцам, имея лишнего игрока — и хотя они споткнулись на канадцах, их бригада на турнире играет солидно. Наша же четвёрка в последних матчах, скорее, пугает. И здесь снова важны вбрасывания — шведские шайбы против финнов были результатом быстрого розыгрыша после хорошей точки. Основной центр шведов в большинстве Ландер в КХЛ выигрывал почти 60% единоборств, у Лукаса Валльмарка показатели схожие.

Интригой будет то, кто сыграет у шведов в воротах. После «сухаря» было бы логично поставить Юханссона, который и в КХЛ в этом сезоне играет лучше Хелльберга. «Он уравновешен и спокоен, играет с большой уверенностью в себе, его чтение игры позволяет быть игрокам более уверенными в себе», — пишет Линдстрём. Шведский эксперт даже считает, что Юханссон играет с «пондусом» — термин, который благодаря Игорю Захаркину из серьёзного превратился в России в мем. С другой стороны, полуцсковская Россия наверняка знает Юханссона и его слабые места как облупленного — пусть даже за время игры в КХЛ швед показывал, что этих провалов в его игре не так уж и много.

Шведы в четвертьфинале сыграли строго на результат, потому что рижская неудача давила в первую очередь на Гарпенлёва — с ранним вылетом его точно записали бы в худшие тренеры сборной за долгое время. Расслабятся ли они в полуфинале? Местные журналисты считают, что самый важный матч для этой команды всё-таки позади и потом Гарпенлёв вожжи чуть отпустит. Но зачем отказываться от того, что работает? Да и против команды Жамнова в её форме на таком турнире этот план может сработать.

Ларс Юханссон Фото: Mario Hommes/Getty Images

И обычная осторожная игра может не сработать — сложно быть вторым номером на фоне того, кто сам хочет быть вторым. Наша сборная моложе и быстрее — она вполне может загнать шведов за счёт движения и агрессии, победить их с минимумом заброшенных шайб будет нереально, они сыграют в обороне почти гарантированно лучше. И так сыграть завтра будет вполне реально.