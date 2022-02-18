Шведский форвард ЦСКА: наша сборная готова повторить успех 1994 года в матче с Россией

Нападающий сборной Швеции Юаким Нордстрём, выступающий за московский ЦСКА, поделился ожиданиями от полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира, в котором шведы встретятся с россиянами.
«Нас ждёт прекрасный полуфинал, в котором сыграют две отличные и хорошо организованные команды. Не знаю, насколько нам поможет тот факт, что шведская сборная никогда не проигрывала в полуфиналах Олимпийских игр, но мы полностью сфокусированы на том, чтобы победить. Мы уже играли с россиянами в полуфинале Игр-1994. Я тогда был ещё очень маленьким, но помню тот матч, смотрел видеозаписи. Мы абсолютно готовы к тому, чтобы повторить тот успех. На этой Олимпиаде много сильных команд, у которых одна цель — взять золото. И мы полностью верим, что нам это также по силам», — приводит слова Нордстрёма корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Матч Россия — Швеция пройдёт в пятницу, 18 февраля, и начнётся в 16:10 по мск.
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