Россия напугала шведов, забив дважды за 10 секунд! Забытый многими матч Олимпиады

28 лет назад Россия и Швеция уже играли в полуфинале Олимпийских игр – тот матч едва не завершился суперкамбэком команды Виктора Тихонова.

Накануне в Пекине определились все полуфиналисты мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года. В четвёрку сильнейших пробились сборные России, Финляндии, Словакии и Швеции. 18 февраля в первом матче за путёвку в финал поспорят финны и словаки (начало – в 7:10 мск), а во втором матче игрового дня на лёд стадиона «Национальный» выйдут россияне и шведы (стартовое вбрасывание – в 16:10 мск).

Впервые в своей истории Россия приняла участие в Олимпиадах в 1994 году, когда соревнования проходили в норвежском Лиллехаммере. С тех пор на Олимпийских играх было проведено ещё семь (включая нынешний) хоккейных турниров, и за это время турнирные пути сборных России и Швеции пересеклись всего два раза. Последняя встреча российской команды с «Тре Крунур» на Играх наверняка всем прекрасно памятна.

В 2006 году в Турине сборные России и Швеции оказались в одной группе, и календарь свёл их между собой в матче второго игрового дня. К тому моменту в активе шведов уже был разгром сборной Казахстана (7:2), тогда как наши хоккеисты начали олимпийский турнир с поражения в матче со Словакией (3:5). В личной встрече подопечные Владимира Крикунова разгромили шведскую команду со счётом 5:0, но впоследствии оказалось так, что именно шведы в Турине стали олимпийскими чемпионами, а россияне вернусь домой без медалей.

Первая же встреча россиян и шведов состоялась на дебютной для нашей страны Олимпиаде — об этом матче многие наверняка успели забыть. Примечательно, что 28 лет назад команды, как и сейчас, встретились на стадии полуфинала. Тогда в олимпийском турнире принимало участие 12 сборных, которые были разбиты на две шестёрки. В Норвегию сборную России повёз тренерский штаб под руководством Виктора Тихонова, которому ассистировал Игорь Дмитриев.

В первом матче Олимпиады наши хоккеисты уверенно переиграли сборную Норвегии (5:1), но уже спустя два дня угодили под настоящий ушат холодной воды от Финляндии (0:5). Следом подопечные Тихонова разнесли сборную Австрии (9:1), после чего последовало неожиданное поражение от Германии (2:4). В заключительном матче группового раунда россияне переиграли сборную Чехии (4:3), благодаря чему завершили предварительную стадию с шестью очками. Столько же очков набрали немцы и чехи, однако из-за худшей разности шайб в личных встречах россияне заняли только четвёртое место в группе.

В четвертьфинале соперником сборной России стала занявшая первое место в другой шестёрке сборная Словакии. В матчах группового турнира словаки обыграли сборную Канады и не смогли выявить победителя во встречах с командами Швеции и США. Не проиграв ни одного матча в группе, словаки вышли на Россию в первом раунде плей-офф.

И надо заметить, что матч получился очень драматичным и вполне мог завершиться поражением российской команды. В ходе встречи словаки дважды выходили вперёд благодаря точным броскам двух легенд — Петера Штястны и Мирослава Шатана, но россиянам дважды удавалось восстановить равновесие на табло – отличались Павел Торгаев и Андрей Николишин. Судьба встречи решалась в овертайме, где автором победной шайбы стал Александр Виноградов.

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В другом четвертьфинале занявшие третье место в группе B шведы уверенно переиграли вышедших в плей-офф со второго места в группе A немцев (3:0), и таким образом сложился полуфинал Россия – Швеция. Начало матча получилось для команды Тихонова абсолютно обескураживающим – уже к седьмой минуте в ворота Андрея Зуева влетело две шайбы – отличились Магнус Свенссон и Патрик Юлин.

Дальнейший ход матча не сулил сборной России никаких предпосылок к возможному камбэку – на гол Андрея Тарасенко заброшенными шайбами ответили Юнас Бергквист и оформивший дубль Юлин. За 70 секунд до конца основного времени матча на табло горели 1:4 – и казалось, что последняя минута третьего периода должна превратиться в обычную формальность.

Но россияне едва не сотворили настоящее чудо. Не без доли везения и не без ошибок шведского голкипера Томми Сало сборной России удалось всего за 10 секунд превратить 1:4 в 3:4. Сергей Березин и Равиль Гусманов, которому ассистировал Алексей Кудашов, ныне входящий в тренерский штаб Алексея Жамнова, подарили российской команде надежду на спасение. Но шведы смогли отбиться и удержать минимальное преимущество в счёте, отделавшись лёгким испугом.

«Мы очень здорово добавили после второго периода, давили и могли забить ещё. Отчётливо помню, что преимущество у нас было хорошее, но судьба сложилась так, что не победили», – впоследствии утверждал капитан той сборной Алексей Смирнов в интервью изданию «Р-Спорт».

В финале Олимпиады-1994 сборная Швеции схлестнулась с командой Канады. Скандинавы долгое время вели в счёте благодаря голу защитника Тома Юнссона, однако затем Пол Кария и Дерек Майер вывели североамериканцев вперёд. От поражения шведов в концовке третьего периода спас Свенссон. В итоге судьба матча решилась только в серии буллитов.

По сей день тот финал остаётся единственным в истории Игр, когда олимпийский чемпион определился в серии послематчевых бросков. Победный буллит в Лиллехаммере забил 20-летний нападающий Петер Форсберг, уже тогда обладавший стальными нервами и решавший судьбы матчей в самые ответственные моменты, а вратарь Сало отразил последний бросок Карии, удачно выставив щиток.

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Что касается сборной России, то наша команда в матче за третье место всухую уступила сборной Финляндии (0:4). И тут просматривается интересная и не самая приятная параллель для российского хоккея. Как уже было замечено выше, за всю историю Олимпийских игр сборные Швеции и России встречались дважды.

В обоих случаях в итоге «Тре Крунур» становились золотыми медалистами, а россияне возвращались домой в статусе четвёртой команды олимпийского турнира. В 2006 году Швеция в финале Олимпиады переиграла Финляндию (3:2), а Россия в матче за третье место уступила Чехии (0:3), снова не забросив ни одной шайбы, как и 12 лет назад в игре за бронзу с финнами.