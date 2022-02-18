Сборная Финляндии по хоккею во второй раз в своей истории вышла в финал Олимпиады

Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии со счётом 2:0 в полуфинальной встрече на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



Подопечные Юкки Ялонена вышли в финал олимпийского хоккейного турнира. Финская команда сделала это во второй раз в истории. Впервые в матче за золотые медали Финляндия сыграла на Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия), уступив команде Швеции со счётом 2:3. Также финны выигрывали серебро на Олимпиаде-1988 в Калгари (Канада), однако тогда турнир проходил без раунда плей-офф, с двумя групповыми раундами.



В финальном матче 2022 года Финляндия сыграет с победителем пары России и Швеции. Второй полуфинал Олимпиады состоится сегодня, 18 февраля, начало — в 16:10 мск.