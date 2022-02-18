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Олимпиада-2022 в Пекине, Россия – Швеция, 18.02.2022, онлайн-трансляция полуфинала

Полуфинал Олимпиады-2022! Россия сразится со Швецией. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
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Олимпиада-2022 в Пекине, Россия – Швеция
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Главные новости и все события вокруг важной встречи – в нашей онлайн-трансляции.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча мужской сборной России в рамках олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Швеции, которая ранее в четвертьфинале оказалась сильнее Канады. Наши хоккеисты, напомним, в непростой встрече одолели Данию.

Отчётную встречу со шведами в прямом эфире будет транслировать «Россия 1». Трансляция будет также доступна на официальном сайте телеканала. Начало матча запланировано на 16:10 по московскому времени.

Сетка плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022

«Здесь все команды играют немножко в другой хоккей. Маленькая площадка, мало игр, каждый момент может стать решающим. Готовимся к очень хорошей мобильной команде, с которой тяжело будет играть. Шведы хорошо держат шайбу, любят играть с ней. Для нас будет ключевым переключение от обороны к атаке, как быстро мы сможем распорядиться шайбой и убежать в атаку», – заявил накануне тренер россиян Сергей Фёдоров.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/2 финала
18 февраля 2022, пятница. 16:10 МСК
Россия
Не начался
Швеция
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