Полуфинал Олимпиады-2022! Россия сразится со Швецией. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча мужской сборной России в рамках олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Швеции, которая ранее в четвертьфинале оказалась сильнее Канады. Наши хоккеисты, напомним, в непростой встрече одолели Данию.

Отчётную встречу со шведами в прямом эфире будет транслировать «Россия 1». Трансляция будет также доступна на официальном сайте телеканала. Начало матча запланировано на 16:10 по московскому времени.

«Здесь все команды играют немножко в другой хоккей. Маленькая площадка, мало игр, каждый момент может стать решающим. Готовимся к очень хорошей мобильной команде, с которой тяжело будет играть. Шведы хорошо держат шайбу, любят играть с ней. Для нас будет ключевым переключение от обороны к атаке, как быстро мы сможем распорядиться шайбой и убежать в атаку», – заявил накануне тренер россиян Сергей Фёдоров.