К. Рэмзи: Финляндия играла потрясающе, к сожалению. Сегодня она заслужила победу

Главный тренер сборной Словакии по хоккею Крэйг Рэмзи подвёл итоги полуфинальной встречи с Финляндией (0:2) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«У нас было хорошее представление, как будет играть соперник, и мы наметили хороший план, как будем проходить среднюю зону, набирать скорость. Мы уже не первый год стараемся играть быстро, агрессивно и на победу. Финны особо не позволяли нам играть на добивании – когда мы наносили бросок, они здорово подчищали шайбу. Всё сводится к одному моменту, деталям. Я ни в коем случае не виню судейство, но иногда тебе нужно большинство. Мы создали свой лучший шанс в меньшинстве! Слави там сыграл здорово. Но финны играли потрясающе, к сожалению. Сегодня они заслужили победу.



Необычно, что у нас не было большинства, особенно учитывая то, что мы играем быстро, постоянно двигаемся, стараемся атаковать, лезть на ворота. Мы рассчитывали, что сможем несколько раз получить большинство, потому что мы держим шайбу и не так часто теряем её. Рассчитывали на большинство, но не получилось.



У нас будет больше времени перед матчем за бронзу, чем у соперника? Я во влияние таких вещей не верю. Часто бывает, что команда, у которой нет такого преимущества, выгрызает победу. У нас больше времени подумать о плохом, что было. Важно понимать, что мы играем за медаль, находимся в прекрасном положении. Знали, что в любом случае нам предстоит сыграть ещё два матча. Это возможность показать миру, насколько хорош словацкий хоккей.



Прогноз на матч Россия – Швеция? Я никогда не делаю прогнозов. Скажу только, что наши ребята выйдут на матч и будут играть плотно и жёстко. Жду только этого. Если мои ребята выложатся без остатка, я буду счастлив», — передаёт слова Рэмзи корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.