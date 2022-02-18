Сборная России по хоккею вышла вперёд по броскам в полуфинале Олимпиады со Швецией

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Национальный» встречаются сборные России и Швеции. После второго периода россияне ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.



Сборная России за два периода нанесла по воротам соперника 23 броска. Национальная команда Швеции на это ответила 22 попытками переиграть Ивана Федотова. Каждый из соперников к этому моменту получил по четыре штрафные минуты.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ. В четвертьфинале россияне переиграли Данию (3:1).