Сборная России по хоккею перебросала Швецию по итогам основного времени

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Национальный» встречаются сборные России и Швеции. После основного времени соперники играют вничью — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.



Сборная России за три периода нанесла по воротам соперника 34 броска. Национальная команда Швеции на это ответила 32 попытками переиграть Ивана Федотова. Каждый из соперников по итогам основного времени получил по четыре штрафные минуты.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ. В четвертьфинале россияне переиграли Данию (3:1).