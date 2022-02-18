«Девочка ни в чём здесь не виновата». Фетисов встал на защиту Валиевой после скандала

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о скандале вокруг Камилы Валиевой. Ранее стало известно, что в декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
«Знаете, в этом конкретном случае я понимаю, что девочка ни в чём не виновата здесь. И понимаю, как может отразиться на её дальнейшей судьбе всё то, что происходит. Существуют порядки, которые требуют имиджирования, я бы так сказал. То есть надо было добиваться в итоге, чтобы эта проба была до начала Олимпийских игр уже проверена, обнародована, и не запускать до такого момента, когда уже выступила в команде и понимают, что не только Камила, но ещё пятеро наших фигуристов зависят от этого результата. Мне кажется, в этом плане некая недоработка. И здесь нужно было наверняка заручиться той же информацией от Международной федерации, от Олимпийского комитета.
Кто этим должен был заниматься — тренерский штаб, или РУСАДА, или Олимпийский комитет? Олимпийский комитет. У нас в полномочиях министра как раз ответственность за допинговую политику нашего спорта. Ну, там весь алгоритм всего того, что должно быть под контролем и происходить без участия спортсменов. Это работа, за которую люди получают деньги.
Но в любом случае, мне кажется, тема очень непростая для принятия конкретного решения. Допинг у спортсменки в этом случае оказался. Каким образом — это другая тема. Всякие моменты, связанные с возрастом. Всё-таки она сегодня находится под опекой, сама принимать решения не может. Я думаю, это то, что и дало возможность арбитражному суду принять решение в пользу участия Камилы в одиночном соревновании», — сказал Фетисов в эфире радио «Комсомольская правда».
- 18 февраля 2022
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