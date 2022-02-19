Все голы и видеообзор полуфинала Россия — Швеция на Олимпийских играх 2022 года

В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.
На старте второго периода Антон Слепышев вывел сборную России вперёд. На 47-й минуте Антон Ландер сравнял счёт. Победу россиянам в серии буллитов принёс гол Арсения Грицюка.
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Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0. Во второй половине первого периода финнов вперёд вывел Сакари Маннинен. На последней минуте третьего игрового отрезка голом в пустые ворота точку в матче поставил Харри Песонен.
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