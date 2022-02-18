Сборная России по хоккею впервые в истории вышла во второй финал Олимпиады подряд

В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.
Впервые в истории сборная России дважды подряд вышла в финал Олимпийских игр. На прошлом турнире, прошедшем в 2018 году, российская команда в полуфинале обыграла Чехию (3:0), а в финале одержала победу в овертайме над Германией (4:3 ОТ).
На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) сборная России не смогла выйти в финал, уступив Швеции в полуфинале, а после и в матче за третье место Финляндии (0:4). Через четыре года в Нагано (Япония) россияне дошли до финала, где проиграли Чехии (0:1). В 2002 году в Солт-Лейк-Сити (США) сборная России в полуфинале уступила хозяевам турнира (2:3), а в матче за бронзу разгромила Беларусь (7:2). На Олимпиаде-2006 в Турине (Италия) россияне потерпели поражение в полуфинале с Финляндией (0:4), а после и в матче за третье место – с Чехией (0:3). В 2010 году в Ванкувере национальная команда вылетела уже в четвертьфинале от Канады (3:7). На домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи сборная России также не смогла выйти даже в полуфинал, в 1/4 финала проиграв Финляндии (1:3).
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