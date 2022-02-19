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Андрей Свечников забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом»

Андрей Свечников забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз».

На момент написания новости идёт третий. Счёт в матче в пользу хозяев – 4:1.

В самом начале матча счёт открыли хозяева благодаря голу Брэди Шея. На 26-й минуте удвоил преимущество Еспери Котканиеми. На 39-й минуте Люк Канин отыграл одну шайбу. Джейкоб Славин забросил шайбу на 40-й минуте.

И, наконец, на 47-й минуте еще один год для своей шайбы забросил российский нападающий Андрей Свечников.

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин вошли в число звёзд января среди российских игроков НХЛ по мнению официального сайта НХЛ на русском языке и редакции «Чемпионата». В конце каждого месяца редакции изданий вместе выбирают лучших российских игроков лиги.

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