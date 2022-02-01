Капризов, А.Свечников и Шестёркин названы тремя российскими звёздами месяца в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин вошли в число звёзд января среди российских игроков НХЛ по мнению официального сайта НХЛ на русском языке и редакции «Чемпионата». В конце каждого месяца редакции изданий вместе выбирают лучших российских игроков лиги.



Капризов в девяти матчах месяца набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «+7». Кирилл обновил личный рекорд по длине результативной серии (сейчас она составляет 11 матчей и продолжается), набрал 100-е очко в НХЛ, а ещё превзошёл свой же показатель по набранным очкам из прошлого сезона, потратив на 16 матчей меньше.



Свечников в 12 матчах месяца набрал 16 (7+9) очков при показателе полезности «+3». Андрей стал пятым российским игроком, забросившим 70 шайб в НХЛ до наступления 22 лет. Он забил несколько победных шайб для «Каролины», став лучшим российским снайпером месяца в НХЛ наряду с Александром Овечкиным и разделив звание лучшего российского бомбардира января с Капризовым.



Шестёркин в восьми матчах месяца одержал семь побед, оформил два шат-аута, показал коэффициент надёжности 1,86 (пропущенные шайбы в среднем за встречу) и отразил 94,7% бросков. Игорь установил новый рекорд «Рейнджерс», быстрее всех вратарей в истории клуба добравшись до отметки в 20 побед за сезон, а также вышел в лидеры предварительного голосования на «Везина Трофи» — призу лучшему голкиперу сезона НХЛ.