Всего 8 игроков с 1990 года набирали больше очков в первых 100 матчах в НХЛ, чем Капризов

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:2.



В составе победителей забивали Мэйсон Марчмент (хет-трик), Энтони Дюклер, Аарон Экблад и Картер Вараге.



Счёт в игре был открыт на 8-й минуте — нападающий хозяев Кирилл Капризов отличился при игре в большинстве, набрав своё 60-е (23+37) очко в сезоне в 100-м матче в НХЛ. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло. Позже Капризов отдал голевую передачу.



Нападающий Капризов набрал 112 очков (50+62) в своих первых 100 играх. Последний раз игроком, набравшим более 110 очков в своих первых 100 играх в НХЛ, был Евгений Малкин (114 очков) в сезоне-2006/2007. Всего 8 игроков с 1990 года набирали больше очков в первых 100 матчах Национальной хоккейной лиги, чем россиянин.



Примечательно, что этот гол стал для Капризова юбилейным – 50-м за карьеру в НХЛ, который пришёлся на матч с соотечественником Сергеем Бобровским, защищавшим ворота «Флориды» в этой игре.

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