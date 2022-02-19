«Как насчёт чёртового сейва?» Маршан рассказал о провокации вратаря «Питтсбурга»

Стало известно, почему нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан напал на голкипера «Питтсбург Пингвинз» Тристана Джерри. Во время слушаний по делу форвард «мишек» рассказал о провокации вратаря после совершённого сейва.

«Как насчёт чёртового сейва?» — сказал Джерри Маршану.

Впрочем, сам канадский нападающий признался, что его реакция была неподобающей.

«Комментарии Джерри не были ничем выходящим за рамки или уничижительными в какой-либо степени. Мои эмоции взяли надо мной верх, и я принял неправильное решение», — говорится в заявлении НХЛ.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил отстранение на шесть матчей, которое было назначено нападающему «Бостон Брюинз».



Напомним, Маршан был наказан департаментом безопасности игроков за грубый удар вратаря «Питтсбург Пингвинз» Тристана Джерри во время матча регулярного чемпионата НХЛ в Бостоне 8 февраля, который завершился победой «пингвинов» со счётом 4:2.



Маршан дважды ударил голкипера «пингвинов» Джерри. Сначала форвард нанёс удар рукой, а затем ударил вратаря клюшкой. Также во время паузы в матче вратарь «пингвинов» подъехал к борту и, клюшкой подняв шайбу, собирался перекинуть её через стекло — фанатам. В этот момент к голкиперу подъехал Маршан и выбил шайбу с клюшки Джерри, поймав её и укатившись оттуда.