Маршан о дисквалификации: единственный способ, которым они могут оправдать это, — история

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал свою дисквалификацию в 6 матчей Национальной хоккейной лиги.

«Очень, очень серьёзная дисквалификация за мои действия. Единственный способ, которым они могут оправдать это, — история», — приводит слова Маршана журналист Флуто Шинзава на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). На последней минуте третьего периода хоккеист «Бостона» Брэд Маршан дважды ударил голкипера «Питтсбурга» Тристана Джерри. Сначала Маршан нанёс удар рукой, а затем ударил вратаря клюшкой. Также во время паузы в матче вратарь «пингвинов» Тристан Джерри подъехал к борту и, клюшкой подняв шайбу, собирался перекинуть её через стекло — фанатам. В этот момент к голкиперу подъехал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан и выбил шайбу с клюшки Джерри, поймав её и укатившись оттуда.