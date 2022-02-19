Генменеджер сборной Финляндии ответил на вопрос, удивлён ли игрой России на Олимпиаде

Генеральный менеджер сборной Финляндии по хоккею Йере Лехтинен поделился ожиданиями от финала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией.

«Большая честь для Зубова, что его номер вывели из обращения в «Далласе». Я его уважаю. Жаль, что сам не смог поехать на его церемонию, но я уже ехал сюда.

Завтра будет большое противостояние принципиальных соперников. У нас были удачные матчи с Россией, у соперника с нами — тоже. Они показывают хороший командный хоккей, в составе есть хорошие игроки. Нам надо будет выложиться полностью, но это будет отличный матч. Мы много играли друг с другом, и в этом сезоне тоже. Будет тяжёлый, но честный матч.

Удивлён ли, как здесь играет Россия? Многие здесь так играют, голов в матчах немного. Россия показывает командную игру, всеми четырьмя звеньями, к тому же у неё много индивидуально сильных игроков. Россия много не пропускает, я смотрю на это так. Если пропускаешь мало, обычно это помогает выигрывать. И у них получается забивать достаточно для побед.

Помню ли последнюю победу России над Финляндией на Олимпиадах — в Нагано? Да-да, помню её. Мы её проиграли, один из ваших парней (Павел Буре. — Прим. «Чемпионата») забил очень много голов. Давайте не вспоминать. Не думаю, что завтра счёт будет 7:4, будет равный матч, обе команды сыграют в командный хоккей. Это будет игра с разницей в одну шайбу» — передаёт слова Лехтинена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.