«Тайминг получился идеальным». Сергей Бобровский рассказал о своём суперсейве

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал крупную победу в матче с «Миннесотой Уайлд» (6:2).
«Я не испытывал какого-то особого давления. Просто старался играть в свою игру и действовать по ситуации, а также сохранять концентрацию. Что бы ни случалось по ходу матча, ты как вратарь должен быть готов к этому.
Эффектный сейв после броска Кевина Фиалы? В том эпизоде я немного опоздал за развитием событий. Шайба оказалась у меня за спиной. Они промахнулись по воротам, но смогли повернуть это в свою пользу. Однако для меня тайминг получился идеальным. Шайба летела не так быстро, как могла, так что я успел положить свой щиток на лёд.
Приятно вернуться на лёд и получить возможность вновь биться за победы вместе с ребятами. Сегодня мы одержали ещё одну важную победу. Мы набрали два очка и движемся дальше… Безусловно, нам повезло с расписанием. Классно получить несколько выходных, чтобы перезагрузиться и восстановиться перед самой важной частью сезона», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ на русском языке.
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