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«Боб великолепен на протяжении всего сезона». Главный тренер «Флориды» — о Бобровском

«Боб великолепен на протяжении всего сезона». Главный тренер «Флориды» — о Бобровском
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал игру российского голкипера Сергея Бобровского в матче с «Миннесотой Уайлд» (6:2).

«Сегодня он сыграл потрясающе. Он был очень спокоен и максимально уверен в себе. На мой взгляд, это был один из самых крутых матчей, который я видел в его исполнении. Он был собран с самого начала встречи. И в первом периоде, когда у нашей команды далеко не всё получалось, он несколько раз нас выручил.

Боб великолепен на протяжении всего сезона. Он только недавно пришёл в коллектив. На мой взгляд, он по-прежнему привыкает к нашей команде и к тому стилю игры, который мы показываем. Но сейчас кажется, что он становится лучше с каждым новым матчем. И за этим приятно наблюдать. Сегодня он спасал нас с первой минуты и был неприступной скалой на протяжении всей встречи», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

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