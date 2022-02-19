Сергей Бобровский превзошёл достижение легендарного Доминика Гашека

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:2.

Российский вратарь Сергей Бобровский совершил 24 сейва и помог «Флориде» одержать вторую победу подряд (6:2) после длинной паузы. При этом в равных составах голкипер не пропустил ни разу, отразив все 18 бросков.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Бобровского эта победа стала 153-й гостевой в рамках регулярного чемпионата НХЛ. По этому показателю он вышел на единоличное третье место в истории НХЛ для европейских вратарей, обойдя легендарного голкипера Доминика Гашека. Больше россиянина гостевых побед одержали лишь его соотечественник Евгений Набоков (163) и шведский вратарь Хенрик Лундквист (196).