Швеция и Словакия не открыли счёт в первом периоде матча за третье место на Олимпиаде

Сегодня, 19 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходит матч за третье место, в котором встречаются сборные Швеции и Словакии. На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт в матче ничейный – 0:0.

Сборные Словакии и Швеции уже играли друг с другом на групповом этапе, тогда шведы победили 4:1. Подопечные Юхана Гарпенлёва заняли второе место в квартете и напрямую вышли в четвертьфинал, став лучшей командой, занявшей вторую строчку. В плей-офф Швеция выбила Канаду (2:0), но уступила России (1:2, Б).

Словаки заняли третье место, переиграв в решающем матче группового этапа команду Латвии (5:2). В 1/8 финала выиграли у Германии (4:0), в 1/4 победили США (3:2, Б), а в полуфинале уступили Финляндии (0:2).