Юрай Слафковски вывел Словакию вперёд в матче за третье место со Швецией
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Сегодня, 19 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходит матч за третье место, в котором встречаются сборные Швеции и Словакии. На момент написания новости идёт 25-я минута матча, счёт 1:0 в пользу Словакии.
На 24-й минуте словацкий форвард Юрай Слафковски открыл счёт в матче.
Сборные Словакии и Швеции уже играли друг с другом на групповом этапе, тогда шведы выиграли 4:1.
Подопечные Юхана Гарпенлёва заняли второе место в квартете и напрямую вышли в четвертьфинал, став лучшей командой, занявшей вторую строчку. В плей-офф Швеция выбила Канаду (2:0), но уступила России (1:2, Б).
Словаки в 1/8 финала выиграли у Германии (4:0), в 1/4 переиграли США (3:2, Б), а в полуфинале уступили Финляндии (0:2).
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