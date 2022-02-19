Слафковски — об Олимпиаде: это пока что лучшее, что случилось в моей жизни

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски поделился эмоциями от выступления на Олимпиаде-2022, где сборная Словакии впервые в истории Олимпиад завоевала медали.

«Дело не в моих голах, дело в том, что мы как команда добились побед в очень сложных матчах со сборной США (в четвертьфинале) и сборной Швеции. Это пока что лучшее, что случилось в моей жизни. Да, тяжёлая медаль, но она стоила того, чтобы сражаться за неё», – передаёт слова Слафковски корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в матче за третье место 17-летний словацкий форвард Юрай Слафковски оформил и догнал в гонке бомбардиров Сакари Маннинена, Теэму Хартикайнена и Адама Тамбеллини, у которых по семь очков.



Также игрок возглавляет гонку снайперов с семью голами.