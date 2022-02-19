17-летний словак Слафковски вышел на первое место в гонке бомбардиров на Олимпиаде-2022

Сегодня, 19 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходил матч за третье место, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
В этой встрече дубль оформил 17-летний словацкий форвард Юрай Слафковски и догнал в гонке бомбардиров Сакари Маннинена, Теэму Хартикайнена и Адама Тамбеллини, у которых по семь очков.
Маннинен и Хартикайнен проведут ещё один матч на турнире. Финские хоккеисты сыграют с командой России в финале турнира завтра, 20 февраля, в 7:10 мск.
Отметим, что Слафковски также вышел в единоличные лидеры снайперской гонки, забросив семь шайб на турнире.
Напомним, сборная Словакии впервые в истории Олимпиад завоевала медали. Предыдущее достижение команды – четвёртое место в Ванкувере в 2010 году.
- 19 февраля 2022
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