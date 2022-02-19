Гарпенлёв — П. Форсбергу: думаю, ему лучше сесть на диван и посмотреть игру
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Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв отреагировал на критику экс-хоккеиста сборной Швеции и двукратного олимпийского чемпиона Петера Форсберга, который, по информации Expressen.se, сказал, что специалист «просто стоял, засунув руки в карманы брюк», и критиковал его за выбор исполнителей буллитов в матче с Россией.
«Я думаю, ему лучше сесть на диван и посмотреть игру», – цитирует Гарпенлёва Expressen.se.
Напомним, в полуфинале шведы уступили сборной России в серии буллитов, а в матче за третье место проиграли Словакии со счётом 0:4.
Отметим, что в матче с Россией шведы вели в серии буллитов со счётом 1:2, когда у них оставалось два броска, у России – один. Тем не менее Швеция не смогла удержать победный счёт.
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