Хет-трик Томпсона не помог «Баффало» обыграть «Колорадо»

Сегодня, 19 февраля, в Баффало на арене «Кибэнк-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (3:2, 0:1, 2:0).
В составе хозяев хет-трик оформил Тейдж Томпсон, у гостей отличились Натан Маккиннон, Джей Ти Комфер, Назем Кадри, Алекс Ньюхук и Микко Рантанен.
Напомним, «Колорадо» возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 76 очков после 49 игр. Ближайший преследователь – «Миннесота Уайлд», у которой 46 баллов в 63 встречах.
«Баффало» занимает 13-ю строчку на Востоке, заработав после 50 игр 40 очков.
В следующем матче «Колорадо» встретится с «Бостон Брюинз» 21 февраля, «Баффало» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» в тот же день.
- 19 февраля 2022
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