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Хет-трик Томпсона не помог «Баффало» обыграть «Колорадо»

Хет-трик Томпсона не помог «Баффало» обыграть «Колорадо»
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Сегодня, 19 февраля, в Баффало на арене «Кибэнк-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (3:2, 0:1, 2:0).

В составе хозяев хет-трик оформил Тейдж Томпсон, у гостей отличились Натан Маккиннон, Джей Ти Комфер, Назем Кадри, Алекс Ньюхук и Микко Рантанен.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2022, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Томпсон (Скиннер, Так) – 02:50' (5x5)   1:1 Маккиннон (Макар, Тэйвз) – 03:35' (5x5)   1:2 Комфер (Обе-Кюбель) – 11:18' (5x5)   2:2 Томпсон (Скиннер, Далин) – 12:42' (5x5)   2:3 Кадри (Ничушкин) – 13:02' (5x5)   3:3 Томпсон (Самуэльссон) – 32:54' (5x5)   3:4 Ньюхук (Рантанен) – 48:37' (5x5)   3:5 Рантанен (Маккиннон, Джонсон) – 59:08' (en)

Напомним, «Колорадо» возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 76 очков после 49 игр. Ближайший преследователь – «Миннесота Уайлд», у которой 46 баллов в 63 встречах.

«Баффало» занимает 13-ю строчку на Востоке, заработав после 50 игр 40 очков.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Бостон Брюинз» 21 февраля, «Баффало» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» в тот же день.

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