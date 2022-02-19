Хет-трик Томпсона не помог «Баффало» обыграть «Колорадо»

Сегодня, 19 февраля, в Баффало на арене «Кибэнк-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (3:2, 0:1, 2:0).

В составе хозяев хет-трик оформил Тейдж Томпсон, у гостей отличились Натан Маккиннон, Джей Ти Комфер, Назем Кадри, Алекс Ньюхук и Микко Рантанен.

Напомним, «Колорадо» возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 76 очков после 49 игр. Ближайший преследователь – «Миннесота Уайлд», у которой 46 баллов в 63 встречах.

«Баффало» занимает 13-ю строчку на Востоке, заработав после 50 игр 40 очков.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Бостон Брюинз» 21 февраля, «Баффало» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» в тот же день.