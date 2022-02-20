Дубль Бучневича и гол Костина помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в матче одержали гости – 6:3.
Уже на третьей минуте первого периода нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил первый гол своей команды. На 12-й минуте Клим Костин увеличил преимущество гостей. До перерыва «Торонто» отыграл одну шайбу, отличился Вильям Нюландер.
Во втором периоде Нюландер сделал дубль и сравнял счёт в матче, но уже через 29 секунд Брэйден Шенн забросил третью шайбу «Блюз». К концу периода хозяева вновь отыгрались, забил Ти Джей Броди.
На 5-й минуте третьего игрового отрезка шайбу забросил Брэндон Саад из состава «Блюз». Затем Райан О'Райлли забил пятый гол гостей, а на 57-й минуте Бучневич оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.
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