Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Бучневича и гол Костина помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто»

Дубль Бучневича и гол Костина помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто»
Комментарии

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в матче одержали гости – 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Томас) – 02:58' (5x5)   0:2 Костин (Бозак, Уолман) – 11:40' (5x5)   1:2 Нюландер (Керфут, Таварес) – 15:33' (5x5)   2:2 Нюландер (Керфут, Холл) – 25:30' (5x5)   2:3 Шенн (Фолк, Сундквист) – 25:59' (5x5)   3:3 Броди (Кемпф, Каше) – 37:44' (5x5)   3:4 Саад (Перрон, Парэйко) – 44:38' (5x5)   3:5 О'Райлли (Миккола, Перрон) – 50:50' (5x5)   3:6 Бучневич (Томас) – 56:43' (en)

Уже на третьей минуте первого периода нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил первый гол своей команды. На 12-й минуте Клим Костин увеличил преимущество гостей. До перерыва «Торонто» отыграл одну шайбу, отличился Вильям Нюландер.

Во втором периоде Нюландер сделал дубль и сравнял счёт в матче, но уже через 29 секунд Брэйден Шенн забросил третью шайбу «Блюз». К концу периода хозяева вновь отыгрались, забил Ти Джей Броди.

На 5-й минуте третьего игрового отрезка шайбу забросил Брэндон Саад из состава «Блюз». Затем Райан О'Райлли забил пятый гол гостей, а на 57-й минуте Бучневич оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.

Новость по теме
Гол и передача Бучневича не помогли «Сент-Луису» выиграть у «Монреаля»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022