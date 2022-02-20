Тренерский штаб сборной России во главе с Жамновым будет готовить команду к ЧМ-2022
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Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею во главе с Алексеем Жамновым будет готовить команду к предстоящему чемпионату мира, который пройдёт с 13 по 29 мая в финских городах Хельсинки и Тампере.
«Результат достойный, тренеры показали себя хорошо. Этот состав тренеров будет готовить сборную к чемпионату мира», — цитирует главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка «Р-Спорт».
Напомним, в тренерский штаб Алексея Жамнова входили Алексей Кудашов, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков.
По ходу турнира до финала россияне проиграли только один матч — в третьем туре группового этапа, досрочно обеспечив себе первое место в квартете. В финале турнира Россия уступила Финляндии (1:2).
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